شاهد.. هداف ليفربول الإنجليزي ينظف حمامات مسجد

تواصل – فريق التحرير:

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم؛ وهو يشارك في تنظيف دورات مياه أحد المساجد.

ويظهر ساديو ماني في مقطع فيديو، ممسكاً بخرطوم مياه ويشارك في عملية تنظيف حمامات المسجد.

ونقلت تقارير صحفية، في وقت سابق، تصريحات عن ساديو ماني (26 عاماً) بأنه يواظب على أداء الصلوات الخمس في وقتها، وأنه أعاد بناء المسجد الذي يؤمه والده.

يحتفل ماني بكل أهدافه، على طريقة النجم المصري محمد صلاح، بالسجود، وفعل الشيء نفسه أثناء تسجيله هدفه الأول ضد ليستر سيتي (2 – 1)، أمس السبت، ويتقاسم صدارة قائمة هدافي البريمير ليغ، مع الصربي الكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام، برصيد أربعة أهداف لكل منهما.