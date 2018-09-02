شاهد.. هداف ليفربول الإنجليزي ينظف حمامات مسجد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

لم يرحم توسلاته.. «راعي ماشية» يكبل كفيله «المسن» في الصحراء (فيديو)

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

أسرة حميدان التركي تكشف عن زيارته في سجنه بأمريكا

أسرة حميدان التركي تكشف عن زيارته في سجنه بأمريكا

شاهد.. هداف ليفربول الإنجليزي ينظف حمامات مسجد

شاهد.. هداف ليفربول الإنجليزي ينظف حمامات مسجد
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم؛ وهو يشارك في تنظيف دورات مياه أحد المساجد.

ويظهر ساديو ماني في مقطع فيديو، ممسكاً بخرطوم مياه ويشارك في عملية تنظيف حمامات المسجد.

ونقلت تقارير صحفية، في وقت سابق، تصريحات عن ساديو ماني (26 عاماً) بأنه يواظب على أداء الصلوات الخمس في وقتها، وأنه أعاد بناء المسجد الذي يؤمه والده.

يحتفل ماني بكل أهدافه، على طريقة النجم المصري محمد صلاح، بالسجود، وفعل الشيء نفسه أثناء تسجيله هدفه الأول ضد ليستر سيتي (2 – 1)، أمس السبت، ويتقاسم صدارة قائمة هدافي البريمير ليغ، مع الصربي الكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام، برصيد أربعة أهداف لكل منهما.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

محمد صلاح يرفض التصوير مع جائزة أفضل لاعب بسبب الخمور

محمد صلاح يرفض التصوير مع جائزة أفضل لاعب بسبب الخمور

مشهد رائع.. هكذا قلد طفل بريطاني اللاعب محمد صلاح (فيديو)

مشهد رائع.. هكذا قلد طفل بريطاني اللاعب محمد صلاح (فيديو)

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

«صلاح».. شعلة جديدة تُضئ طريق الدعوة للإسلام في الغرب

محمد صلاح يدفع مشجعًا للدخول في الإسلام

محمد صلاح يدفع مشجعًا للدخول في الإسلام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>