عقبة المعلك بـ«رجال ألمع».. موقع سياحي وطبيعة خلابة تفتقر لطريق ممهد (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

«العمل» توضح حقيقة تصحيح أوضاع إحدى الجنسيات العربية بالمملكة

أسرة حميدان التركي تكشف عن زيارته في سجنه بأمريكا

أسرة حميدان التركي تكشف عن زيارته في سجنه بأمريكا

6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس

6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس

عقبة المعلك بـ«رجال ألمع».. موقع سياحي وطبيعة خلابة تفتقر لطريق ممهد (صور)

عقبة المعلك بـ«رجال ألمع».. موقع سياحي وطبيعة خلابة تفتقر لطريق ممهد (صور)
0

تواصل – محمد واص:

تزخر منطقة عسير بالمواقع السياحية التي تجذب الزوار والسائحين لطبيعتها الخلابة ولما تضمه من آثار وموروثات شعبية وغير ذلك؛ مما جعل منها مقصداً هاماً للسائحين الذين أنعشوا اقتصادها وصنعوا فيها رواجاً سياحياً جعلها في مقدمة الأماكن التي يقصدها السائحون بالمملكة وخارجها.

ومن بين هذه المواقع السياحية عقبة المعلك الذي يعتبر مقصداً للسياح الراغبين في الاستمتاع بذلك الجمال الرباني الذي وهبه الله للمحافظة، وللوادي على وجه الخصوص، حيث تدفقت الشلالات واكتست الأشجار بالخضار في منظر سياحي يخيل من الوهلة الأولى أنه خارج المملكة.

هذا ويحتاج القاصدون لزيارة هذا المكان المرور بعقبة المعلك والخط الرئيسي المؤدي لمركز حسوة الذي يحتاج إلى أعمال سفلتة؛ وذلك نظراً للكثافة المرورية التي يشهدها الموقع بسبب أهمية المكان السياحية.

ويجد من يمر من خلال هذا الطريق أن حالته لا تليق أبداً بمكانة وأهمية هذا الطريق، ويحتاج إلى مزيد من الاهتمام من المسؤولين.

تأتي هذه المطالبات التي وقفت عليها “تواصل” ورصدتها عن قرب نابعة من الاهتمام الذي توليه حكومتنا الرشيدة بالمواقع السياحية التي تعتبر عاملاً من عوامل النهوض الاقتصادي؛ ولما لذلك من تأثير في تزايد أعداد السائحين والقاصدين لهذه المواقع، حيث يعتبر هذا الطريق على حالته الحالية عائقاً أمام الكثيرين من الراغبين في زياته والاستمتاع بجماله.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. منظر خلاب لجمال الطبيعة في رجال ألمع

شاهد.. منظر خلاب لجمال الطبيعة في رجال ألمع

مرور عسير يطيح بمفحط رجال ألمع.. ويتوعد بأقصى عقوبة (صور)

مرور عسير يطيح بمفحط رجال ألمع.. ويتوعد بأقصى عقوبة (صور)

إمارة مكة تعلن فتح «طريق الهدا» في الاتجاهين

إمارة مكة تعلن فتح «طريق الهدا» في الاتجاهين

بالصور.. انحراف شاحنة يغلق طريق «المدينة – مكة»

بالصور.. انحراف شاحنة يغلق طريق «المدينة – مكة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>