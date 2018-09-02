وظائف شاغرة بمدينة الملك عبدالله الطبية.. موعد وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عن فتح باب القبول على وظائف إدارية وتمريضية وطبية مساعدة للسعوديين، واشترطت المدينة أن يكون التقديم على المدينة الطبية عن طريق الموقع الإلكتروني فقط، ولن يتم قبول أي طلب خلاف ذلك.

تعليمات:

– يكون التقديم على المدينة الطبية عن طريق الموقع الإلكتروني فقط، ولن يتم قبول أي طلب خلاف ذلك.

– يجب رفع سيرة ذاتية محدثة للوظيفة المطروحة واختيارها حسب ما يتوافق مع المؤهلات والخبرات.

– إن إدخال المؤهلات الدراسية والخبرات والمرفقات ضرورة لاستكمال الطلب واستيفائه لشروط التقديم.

– جميع الوظائف الإدارية المطروحة للسعوديين فقط.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1439/12/22هـ ولمدة أسبوعين.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا