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تعيين «ليفيريس» مستشاراً لصندوق الاستثمارات العامة

تعيين «ليفيريس» مستشاراً لصندوق الاستثمارات العامة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، تعيين أندرو ليفيريس كمستشار خاص في الشؤون ذات الأهمية الاستراتيجية للصندوق.

وسيصبح ليفيرس بموجب هذا التعيين مستشاراً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وذلك بصفة رئيس لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، كما سيقوم ليفيرس بتقديم المشورة اللازمة إلى كلٍّ من مجلس إدارة الصندوق، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان حسبما ذكر بيان للصندوق اليوم.

وسيعمل ليفيريس من كثب مع صندوق الاستثمارات العامة في العديد من المجالات، كما سيساعد الصندوق في مساعيه إلى رفع قيمة محفظته الاستثمارية، إضافة إلى ضمان التكامل اللازم بين الشركات التي يملكها الصندوق من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويُعد أندرو ليفيريس أحد رواد الاقتصاد العالمي البارزين؛ إذ يتمتع بخبرة تفوق الأربعين عاماً في شركة داو، كما تشمل مسيرته المهنية مجالات الصناعة والهندسة والمبيعات والتسويق، بالإضافة إلى الاقتصاد والإدارة العامة في شركات عالمية مختلفة.

كما يتمتع بخبرة عملية طويلة في المملكة العربية السعودية تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وخلال فترة إدارته شركة داو دوبونت للكيماويات، قامت الشركة بالتعاون مع أرامكو بتطوير مجمع صدارة للكيميائيات الذي يعد أكبر مجمع للبتروكيميائيات والأول من نوعه في العالم.

وقد شغل ليفريس سابقاً منصب مستشار لرئيسين من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة أي بي إم وشركة أرامكو السعودية، كما تولى العديد من المناصب الاستشارية العليا لدى الكثير من الشركات الخاصة والهيئات الحكومية.

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