«النقل العام» تحذر المعلمات من استقلال المركبات «الڤانات»

تواصل – فريق التحرير:

حذرت هيئة النقل العام المعلمات من مركبات نقلهن “الڤانات” التي لا تحتوي على مقاعد خلفية للركاب، مؤكدة أنها تُعرّض حياة مستقليها للخطر.

وقالت الهيئة عبر “تويتر”: “مركبات نقل المعلمات “الڤانات” التي لا تحتوي على مقاعد خلفية للركاب تُعرّض حياتك للخطر، حيث تتدنى فيها مستويات السلامة إلى الحدود الدنيا”.

وتهيب هيئة النقل العام بالمعلمات الحرص على استخدام وسائل النقل الآمنة والمرخصة، حسب اشتراطات وضوابط الهيئة المعلومة لدى الناقلين المرخصين ومن بينها الالتزام بعدم التعديل على المركبة.