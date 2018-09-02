صحة جدة تكشف تفاصيل حريق مستشفى الثغر.. عدد الإصابات وسبب الحادث

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة بياناً، اليوم الأحد، كشفت فيه آخر ملابسات حريق مستشفى الثغر.

وأوضحت المديرية أنه اندلع حريق محدود نتيجة تماس في (الدينامو) الخاص بأحد أجهزة التكييف؛ ما أدى لانتشار رائحة الدخان بالمبنى وسطح مبنى الإدارة؛ وأدى ذلك للتأثير سلباً على الجهد الكهربائي داخل مستشفى الثغر بجدة.

وأكدت صحة جدة بأنها قامت بالتنسيق مع إدارة المستشفى والإدارات المعنية وبحضور فرق طبية مجهزة بإشراف مباشر من قيادات صحة جدة، برفع درجة التأهب حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات، حيث تم على الفور إخلاء المرضى المنومين بقسم الأطفال احترازاً، إلى جانب التأكد من أن ألسنة الدخان لم تصل إلى الأقسام الداخلية بالمستشفى.

وأضافت أنه تمت السيطرة على الدخان، مبينة أنه جرى نقل حالتين من قسم الطوارئ عناية مركزة إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز، إضافة إلى نقل ٤ حالات من وحدة العناية المركزة للمواليد إلى مستشفى شرق جدة، ونقل حالة واحدة أطفال حرجة لمستشفى العزيزية.

وأكدت صحة جدة أنه جاري استعادة الأوضاع الطبيعية للمستشفى بصورة تدريجية وبإشراف من المختصين، كما أبدت شكرها الجزيل على سرعة تفاعل إدارة الدفاع المدني بجدة مع الموقف، والتعامل معها بحرفية ومهنية عالية أدت لخلو الحادثة من أي إصابات.