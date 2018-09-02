صحة جدة تكشف تفاصيل حريق مستشفى الثغر.. عدد الإصابات وسبب الحادث

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

أسرة حميدان التركي تكشف عن زيارته في سجنه بأمريكا

أسرة حميدان التركي تكشف عن زيارته في سجنه بأمريكا

6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس

6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس

«الكهرباء»: إلغاء الاستفادة من خدمة «تيسير» في هذه الحالة

«الكهرباء»: إلغاء الاستفادة من خدمة «تيسير» في هذه الحالة

هل يحق للبائع رفض العملات المعدنية القديمة؟.. «التجارة» تُجيب

هل يحق للبائع رفض العملات المعدنية القديمة؟.. «التجارة» تُجيب

صحة جدة تكشف تفاصيل حريق مستشفى الثغر.. عدد الإصابات وسبب الحادث

صحة جدة تكشف تفاصيل حريق مستشفى الثغر.. عدد الإصابات وسبب الحادث
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة بياناً، اليوم الأحد، كشفت فيه آخر ملابسات حريق مستشفى الثغر.

وأوضحت المديرية أنه اندلع حريق محدود نتيجة تماس في (الدينامو) الخاص بأحد أجهزة التكييف؛ ما أدى لانتشار رائحة الدخان بالمبنى وسطح مبنى الإدارة؛ وأدى ذلك للتأثير سلباً على الجهد الكهربائي داخل مستشفى الثغر بجدة.

وأكدت صحة جدة بأنها قامت بالتنسيق مع إدارة المستشفى والإدارات المعنية وبحضور فرق طبية مجهزة بإشراف مباشر من قيادات صحة جدة، برفع درجة التأهب حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات، حيث تم على الفور إخلاء المرضى المنومين بقسم الأطفال احترازاً، إلى جانب التأكد من أن ألسنة الدخان لم تصل إلى الأقسام الداخلية بالمستشفى.

وأضافت أنه تمت السيطرة على الدخان، مبينة أنه جرى نقل حالتين من قسم الطوارئ عناية مركزة إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز، إضافة إلى نقل ٤ حالات من وحدة العناية المركزة للمواليد إلى مستشفى شرق جدة، ونقل حالة واحدة أطفال حرجة لمستشفى العزيزية.

وأكدت صحة جدة أنه جاري استعادة الأوضاع الطبيعية للمستشفى بصورة تدريجية وبإشراف من المختصين، كما أبدت شكرها الجزيل على سرعة تفاعل إدارة الدفاع المدني بجدة مع الموقف، والتعامل معها بحرفية ومهنية عالية أدت لخلو الحادثة من أي إصابات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

مدني نجران ينقذ عائلة احتجزها حريق في شقة سكنية (صور)

مدني نجران ينقذ عائلة احتجزها حريق في شقة سكنية (صور)

شاهد.. حريق في طائرة ركاب روسية أثناء هبوطها

شاهد.. حريق في طائرة ركاب روسية أثناء هبوطها

حريق ضخم في مستودع أجهزة كهربائية بالدمام.. الدفاع المدني يباشر الحادث (صور)

حريق ضخم في مستودع أجهزة كهربائية بالدمام.. الدفاع المدني يباشر الحادث (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>