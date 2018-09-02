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آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام

آخر التطورات في حريق مبنى «النيابة العامة» بالدمام
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تواصل – أحمد الشهري:

أخمدت فرق الدفاع المدني بالدمام حريقاً اندلع اليوم الأحد، في التكسيات الخارجية لمبنى النيابة العامة دون وقوع إصابات – ولله الحمد -.

من جهته، تابع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الحريق ووجه، بتشكيل لجنة عاجلة من جميع الجهات ذات العلاقة للتحقيق في الحادثة، مطالباً بمراعاة واتباع وسائل السلامة الضرورية لكافة المشاركين في عمليات الإطفاء، وضمان عدم تعرضهم وكذلك المواطنين والمقيمين لأي أذى بسبب الحريق.

وكانت النيابة العامة قد أكدت، أنه لم ينتج عن الحريق أي خسائر بشرية، مشيرة إلى أن الفرع لم يفقد أي معاملة نتيجة الحريق، حيث إن النظام الإلكتروني يحفظ جميع مرفقات القضايا بنظام مركزي تلقائي “النسخ الاحتياطي”.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان صحفي، أنه سيستأنف العمل في دوائر النيابة العامة غداً الاثنين، مشيرة إلى أن النيابة العامة لديها خطط طوارئ لمثل هذه الحالات، فيما أوضحت أنه لا يوجد أي شبهة جنائية في الحريق.

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