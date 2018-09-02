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النيابة العامة: خسائر حريق «الدمام» محدودة

النيابة العامة: خسائر حريق «الدمام» محدودة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنه لم ينتج عن الحريق الذي نشب ظهر اليوم الأحد في مبنى النيابة العامة بالدمام أي خسائر بشرية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الفرع لم يفقد أي معاملة نتيجة الحريق، حيث أن النظام الألكتروني يحفظ جميع مرفقات القضايا بنظام مركزي تلقائي “النسخ الاحتياطي”.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان صحفي، أنه سيستأنف العمل في دوائر النيابة العامة غدا الاثنين، مشيرة إلى أن النيابة العامة لديها خطط طوارئ لمثل هذه الحالات.

وتابعت، أنه لايوجد أي شبهة جنائية في الحريق حيث بدأ من مكائن التكييف في الدور العلوي بسبب فوات مفاجئ في أعمال الصيانة والتي تتم عادة بشكل دوري ومنتظم.

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