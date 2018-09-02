تعليق مهم من «التعليم» عن إغلاق مدرسة في «لجعة» بمحافظة القويعية

تواصل- فريق التحرير:

علق مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، على بيان إدارة التعليم بمحافظة القويعية حول عدم استئناف الدراسة في مبنى مدرسة لجعة، قائلاً إن الوزارة تود أن توضح أن مبنى المدرسة قديم وتم إخلاؤه بناء على تقرير من الدفاع المدني.

وأضاف “العصيمي”، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، أن الوزارة أسندت إعادة تأهيل المبنى لشركة تطوير وحددت مدة المعالجة بستة أشهر، وعمدت إدارة التعليم إلى نقل الطلاب لمبنى مدرسة الروضة الابتدائية حتى تنتهي إصلاحات هذا المبنى.

وتابع، أن “الوزارة تأمل من أولياء أمور الطلاب التعاون مع إدارة التعليم ومباشرة أبنائهم للدراسة في المدرسة البديلة إلى حين الانتهاء من معالجة وضع المدرسة الأساسية”.

ونشر العصيمي بيانًا لإدارة التعليم بمحافظة القويعية لتوضيح الأمر: