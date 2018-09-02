أبل تضع قواعد جديدة للتطبيقات

تواصل – وكالات:

عدلت شركة أبل سياسة السماح بطرح التطبيقات الجديدة على متجرها الإلكتروني “آب ستور” لتعزيز حماية خصوصية مستخدميها، بما في ذلك التطبيقات التي تستخدم دون حاجة للاتصال بالإنترنت.

ووسعت أبل نطاق قواعد الإفصاح عن سياسة الخصوصية لتشمل كل تطبيقات “آب ستور” حسب رسالة وجهتها أبل إلى مطوري تطبيقات “آب ستور”.

وحسب قواعد أبل الجديدة، على كل مطور يرغب في طرح تطبيقه في متجر “آب ستور” إضافة معلومات سياسة خصوصية التطبيق، إلى بياناته الوصفية، مع وجود رابط يمكن فتحه عبر متصفح “سفاري” لأجهزة “آبل” يؤدي إلى صفحة إنترنت على موقع مطور التطبيق.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين لا يملكون متصفح يفتح هذه الروابط ، يجب وضع نص بسيط مع التطبيق يمكن فتحه وقراءته عبر “آب ستور”.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في التكنولوجيا إلى أن التطبيقات التي لا يحتاج استخدامها الاتصال بالإنترنت لم تكن ملزمة في السابق بسياسة خصوصية معلنة.

ويأتي كشف القواعد الجديدة للخصوصية قبل أسابيع قليلة من الاحتفال السنوي الذي تقيمه “آبل” لإطلاق الجيل الجديد من هاتفها الذكي آيفون والمقرر تنظيمه في 12 سبتمبر الحالي.