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«التعليم»: الوزارة تمنع الاحتكار بجميع صوره خصوصاً ما يتعلق بالكتب المدرسية

«التعليم»: الوزارة تمنع الاحتكار بجميع صوره خصوصاً ما يتعلق بالكتب المدرسية
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تواصل – متابعات:

أكد مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم الرياض أنس الأحيدب أن «الوزارة تمنع الاحتكار بجميع صوره، خصوصاً ما يتعلق بالكتب المدرسية، ففيما يختص بالكتب يلزم معرفة اسم المدرسة المخالفة بعينها للوقوف على واقعها، إذ وردت إلينا شكاوى مختلفة وخلال الوقوف على بعضها اتضح عدم دقتها، إذ تساعد بعض تلك المدارس في حصول الأسر على كتب أبنائها بأسعار مخفضة».

وأضاف الأحيدب، وفقاً لـ«الوطن»، أن “تعميم الوزارة واضح وصريح بضرورة التزام المدارس بالمنهج الموافق لها عليه، مشيرا إلى أن ولي الأمر له الحرية في شراء الكتب سواء من المكتبات المحلية أو طلبها إلكترونياً”.

وفي الإطار، أوضح الأحيدب أن عدد المدارس التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية وصل إلى 542 مرحلة تعليمية، في حين أن عدد المدارس التي تمت الموافقة على طلبها بشكل جزئي 394 مرحلة تعليمية، وعدد المدارس التي رفض طلبها شكلت 148 مرحلة تعليمية، وعدد المدارس التي رفعت تظلمات بعد حجب زيادة الرسوم عنها 415 مرحلة تعليمية.

وبيَّن مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم الرياض، أن الوزارة تشكل سنويا لجانا فرعية داخل إدارات التعليم، تقوم عبر برنامج إلكتروني بالنظر في الطلبات المرفقة للمدارس الأهلية لزيادة الرسوم الدراسية، وفقا للمسوغات التي تقدمها المدارس، ولا تتم الموافقة عليها إلا بعد زيارات ميدانية على المدارس، للتحقق من انطباق تلك المسوغات على أرض الواقع.

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