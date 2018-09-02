بالأسماء.. الإعلان عن المرشحين للمقابلات الشخصية بـ «هيئة المواصفات»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة المسابقات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أسماء المرشحين لدخول المقابلات الشخصية لعدد من الوظائف التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق هذا العام.

ودعت الهيئة المتقدمين لزيارة موقعها الإلكتروني، لمعرفة أسماء المرشحين لدخول المقابلات الشخصية والمواعيد المحددة لكل وظيفة، التي ستكون بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض يومي الأربعاء والخميس المقبلين 25 – 26 / 12 / 1439هـ، وبمقر الهيئة بمنطقة مكة المكرمة يومي الثلاثاء والأربعاء 1 – 2 / 1 / 1440 هـ، وستقام المقابلات الشخصية بفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 1 / 1 / 1440 هـ.

وأكدت الهيئة ضرورة الحضور في اليوم المحدد للمقابلة، وإحضار بطاقة الهوية الوطنية، مؤكدة أنه لن يُسمح بالدخول بدونها، كما طالبت الهيئة المتسابقين بزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على نتائج الاختبارات التحريرية وأسماء المرشحين للمقابلات الشخصية ومواعيد المقابلة.