بالأسماء.. الإعلان عن المرشحين للمقابلات الشخصية بـ «هيئة المواصفات»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

أسرة حميدان التركي تكشف عن زيارته في سجنه بأمريكا

أسرة حميدان التركي تكشف عن زيارته في سجنه بأمريكا

6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس

6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس

«الكهرباء»: إلغاء الاستفادة من خدمة «تيسير» في هذه الحالة

«الكهرباء»: إلغاء الاستفادة من خدمة «تيسير» في هذه الحالة

هل يحق للبائع رفض العملات المعدنية القديمة؟.. «التجارة» تُجيب

هل يحق للبائع رفض العملات المعدنية القديمة؟.. «التجارة» تُجيب

بالأسماء.. الإعلان عن المرشحين للمقابلات الشخصية بـ «هيئة المواصفات»

بالأسماء.. الإعلان عن المرشحين للمقابلات الشخصية بـ «هيئة المواصفات»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت لجنة المسابقات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أسماء المرشحين لدخول المقابلات الشخصية لعدد من الوظائف التي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق هذا العام.

ودعت الهيئة المتقدمين لزيارة موقعها الإلكتروني، لمعرفة أسماء المرشحين لدخول المقابلات الشخصية والمواعيد المحددة لكل وظيفة، التي ستكون بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة الرياض يومي الأربعاء والخميس المقبلين 25 – 26 / 12 / 1439هـ، وبمقر الهيئة بمنطقة مكة المكرمة يومي الثلاثاء والأربعاء 1 – 2 / 1 / 1440 هـ، وستقام المقابلات الشخصية بفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 1 / 1 / 1440 هـ.

وأكدت الهيئة ضرورة الحضور في اليوم المحدد للمقابلة، وإحضار بطاقة الهوية الوطنية، مؤكدة أنه لن يُسمح بالدخول بدونها، كما طالبت الهيئة المتسابقين بزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على نتائج الاختبارات التحريرية وأسماء المرشحين للمقابلات الشخصية ومواعيد المقابلة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هيئة المواصفات تعلن عن 16 وظيفة رجالية شاغرة

هيئة المواصفات تعلن عن 16 وظيفة رجالية شاغرة

«هيئة المواصفات» تعلن عن 3 وظائف عليا شاغرة للرجال

«هيئة المواصفات» تعلن عن 3 وظائف عليا شاغرة للرجال

«المواصفات» للمواطنين: احذروا تعبئة أسطوانات الغاز بتلك المواد

«المواصفات» للمواطنين: احذروا تعبئة أسطوانات الغاز بتلك المواد

«هيئة المواصفات» تعلن عن آلية لرفع جودة «السلع الأكثر استهلاكًا»

«هيئة المواصفات» تعلن عن آلية لرفع جودة «السلع الأكثر استهلاكًا»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول
تقارير وحوارات

العام الدراسي الجديد.. حقيبة ومعلم ونصائح للأسبوع الأول

المزيد
قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>