انفجارات في محيط مطار المزة العسكري بالقرب من العاصمة دمشق

تواصل- وكالات:

أفادت الأنباء الواردة من سوريا بوقوع انفجارات بمطار عسكري بالقرب من العاصمة دمشق، في ما يُشتبه أنه قد يكون ضربات من الاحتلال الصهيوني، لكن الحكومة السورية نفت وجود أي “عدوان إسرائيلي” على مطار المزة العسكري.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن “الأصوات التي سمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي”.

وشن الكيان الصهيوني، في السابق ضربات جوية داخل سوريا، كما واجهت اتهاما باستهداف مطار المزة العام الماضي.

ويوم الأحد، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” – المنظمة المعارضة التي تتابع وقائع الحرب في سوريا – قوله إن مطار المزة العسكري ضُرب “بما يُحتمل أنه صاروخ إسرائيلي” أُطلق عبر مرتفعات الجولان المحتلة.