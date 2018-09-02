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تجربة علمية حديثة تكشف فائدة مذهلة للشاي الأخضر

تجربة علمية حديثة تكشف فائدة مذهلة للشاي الأخضر
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تواصل – وكالات:

كشفت تجارب علمية حديثة أن تناول الشاي الأخضر يمكن أن يبقي الخلايا السرطانية في حالة خمود، حيث يستنفد قدرتها على الانتشار ويمنعها من “تجديد طاقتها”.

ورغم أن للشاي الأخضر فوائد كبيرة على صحة الإنسان، أهمها مساعدته على فقدان الوزن، إلا أن البحث الجديد توصل إلى فائدة تبدو أهم بكثير لهذا النبات.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن تجربة علمية أجراها باحثون وجدت أن استخدام مسحوق الشاي الأخضر (الماتشا)، يمكن أن يكون مفيداً لعلاج السرطان.

ووصف باحثون من جامعة “سالفورد” البريطانية نتائجهم بأنها “مثيرة للإعجاب”، في وقت يواصلون فيه التجارب والدراسات من أجل معرفة مدى تأثير الشاي الأخضر على مختلف أنواع الأورام.

وقيم العلماء آثار مستخلص “الماتشا” على الخلايا الجذعية لسرطان الثدي، التي يمكن أن تتحول إلى خلية ورمية وتجدد نفسها بنفسها.

ووجدوا أن هذه المادة قادرة على جعل الخلايا السرطانية في حالة خمود، أي أنها تمنعها من تجديد نفسها ويمكن أن تصبح غير نشطة، مما سيؤدي إلى موتها.

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