أسرة حميدان التركي تكشف عن زيارته في سجنه بأمريكا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت نورة حميدان التركي نجلة السجين السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية عن تمكنها من زيارة والدها بمحبسه.

وغردت في حسابها بـ”تويتر” قائلةً: “بحمد الله تيسرت لنا زيارة لوالدي، ويبلغكم سلامه وشكره ويوصيكم بالدعاء له”.

وكانت نورة وشقيقتها قد زارتا والدهما في مارس الماضي، وقد شكا لهما معاناته بسبب تردي أوضاع السجن وتدهور صحته.

ورفضت لجنة أمريكية مختصة في مايو الماضي الإفراج المشروط عن التركي، وقررت إعادة النظر في الطلب مرة أخرى العام القادم.

يذكر أن التركي يقضي عقوبة السجن بالولايات المتحدة منذ عام 2005 بتهمة إساءة معاملة خادمته الإندونيسية، ورفض القضاء الأمريكي غير مرة الإفراج المشروط عنه أو نقله لقضاء فترة محكوميته بالمملكة.