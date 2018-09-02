مختصون يتوقعون ارتفاع نسب التوطين بالمنشآت لهذا السبب

تواصل – الرياض:

توقع تجار ومختصون ارتفاع نسب التوطين بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، نتيجة التزايد السنوي للمقابل المالي على الوافدين والمرافقين رغم انخفاض نسب التوطين في مسودة العمل.

ووفقاً لـ”المدينة” فقد أكد نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة التجارية بجدة محمد الجهني: أن إستراتيجية وزارة العمل الجديدة لتطبيق التوطين تعتمد على الموازنة بين طالبي العمل والظروف الحالية لمنشآت القطاع الخاص، والتي تعاني من الفاتورة المجمعة والركود.

وأضاف: إن الإستراتيجية الجديدة للعمل تستفيد منها الشركات الكبرى، خاصة أنها قادرة على التوازن والتكيف مع تلك المعطيات، وأوضح أن الشركات الصغيرة التي تمثل نحو 90% من القطاع الخاص ستضطر إلى التوطين نظرًا لكلفة المقابل المالي وتأثيره على التكاليف التشغيلية، إضافة إلى أن أهم التحديات هي عدم قدرة تلك الشركات على الموازنة بين حاجة منشآتها للوافدين المدربين والذي يرتبط بهم المقابل المالي المتزايد سنويًا وبين نسب التوطين.

وأشار إلى أن رواتب السعوديين تتراوح ما بين 3000- 5000 ريال شهريًا، ليقارب ما يدفع سنويًا عن العامل الواحد كمقابل مالي.

وأكد أن المحرك للتوطين يجب أن يكون على مستوى الإدارات الوسطى والعليا، خاصة أنه لا يجب أن يكون ما بين 15-20% من العاملين في مراكز صنع القرار وافدين وبرواتب تتراوح ما بين 10000-15000 رغم وجود 100 ألف خريج من برنامج الابتعاث ووجود كوادر وطنية تمتلك من الخبرة ما يؤهلها من شغل هذه المناصب.