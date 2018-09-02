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بـ 5 طرق.. تخلص من الصداع النصفي خلال موجات الحر

بـ 5 طرق.. تخلص من الصداع النصفي خلال موجات الحر
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تواصل – متابعات:

آلام الصداع النصفي هو من أكثر ما يُبتلى به الكثير من الناس، حيث يبدأ الصداع في الدماغ وتمتد موجات الألم إلى العين وكل الرأس، ويصاحب ذلك الألم ضبابية في الرؤية، أو حساسية للضوء أو للصوت، وهي أعراض تصيب 20 بالمائة ممن يهاجهم الصداع النصفي.

ووفقاً لمختصين فإنه في كثير من الأحيان تتزايد نوبات الصداع النصفي مع ارتفاع الحرارة ، وعليه فإن طرق تبين أنها تخفّف آلام هذا الصداع:

الأدوية: يمكنك تناول مكملات المغنيسيوم أو مكملات فيتامين “ب2” الذي يُعرف باسم ريبوفلافين لتخفيف أعراض الصداع النصفي.

التوتر: إذا كانت نوبات الصداع النصفي تتجدد من فترة لأخرى بوتيرة منتظمة اعمل على تخفيف معدل التوتر والإجهاد، سواء عن طريق الرياضة واليوغا، أو الخروج إلى المتنزهات والشواطئ، وتخفيف إجهاد العمل أو الضغوط العائلية.

الأطعمة المصنّعة: تجنّب هذه النوعية من الأطعمة لتخفف من وتيرة وشدة نوبات الصداع النصفي. اللانشون والبرغر والسجق والسلامي والبسطرمة وشرائح التركي المصنّعة الباردة، كلها تحتوي على نوعية من الأملاح تتسبب في زيادة شدة الصداع النصفي.

الجماع: تفيد أدلة بحثية أن الجماع أو ممارسة العلاقة الجنسية من أدوات تخفيف شدة ووتيرة نوبات الصداع النصفي.

الترطيب. احرص على تناول 8 أكواب من الماء أو السوائل الخالية من الكافيين كل يوم.

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