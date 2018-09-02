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وزارة الدفاع تعلن موعد القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

وزارة الدفاع تعلن موعد القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن موعد فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1439/12/22هـ. وفق التالي:

الشروط العامة :
» أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
» أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
» أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .
» أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .
» أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
» حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
» أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .
» ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. *
» اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .
» أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
» أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
» أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

التفاصيل من خلال بوابة الإدارة العامة للقبول الموحدمن هنا

وزارة الدفاع تعلن موعد القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة

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