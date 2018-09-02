التقديم يبدأ اليوم.. وظائف شاغرة على درجتي معيد ومحاضر بجامعة الأميرة نورة

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أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة على درجتي “معيد، ومحاضر” للتخصصات الصحية وكلية الهندسة وكلية التصاميم للعام الجامعي 1439هـ 1440هـ.

وأوضحت الجامعة التقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني (بوابة التوظيف الإلكترونية) يبدأ من يوم الأحد 22/ 12/ 1439هـ الموافق 2/ 9/ 2018م، وينتهي بنهاية يوم الخميس 3/ 1/ 1440هـ الموافق 13/ 9/ 2018م.

وبينت الجامعة أن سيتم استبعاد طلب الوظيفة في الحالات الآتية:

1-عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة.

2-عدم إرفاق المستندات المطلوبة، أو عدم انطباق شروط الوظيفة، أو عدم استكمال البيانات المسجلة.

وقالت إنه يمكن للمتقدمة تعديل وتحديث البيانات والمستندات أثناء فترة التقديم، ولا يقبل إرفاق أي مستندات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم، على أن تتحمل المتقدمة مسؤولية صحة البيانات المدخلة ومطابقتها للمستندات المطلوبة.

وأشارت الجامعة إلى أن كل بيانات الوظائف هو داخلالرابط التالي

ولفتت إلى أنه في حالة وجود أي استفسار يمكن التواصل مع فريق وحدة التوظيف على البريد الإلكتروني * dfsa-r-ac@pnu.edu.sa، أو عبر الهواتف الآتية: 8243125/ 8243069/8243049