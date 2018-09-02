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اليمن.. مقتل 140 حوثياً في الظاهر بصعدة

اليمن.. مقتل 140 حوثياً في الظاهر بصعدة
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تواصل – واس:

نفذت قوات الجيش الوطني اليمني، السبت، عملية عسكرية واسعة، على مواقع وأوكار مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية الظاهر، جنوبي غرب محافظة صعدة.

وأعلن الجيش اليمني مصرع أكثر من 140 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ‏من إيران، في المعارك التي جرت لتحرير الظاهر في صعده.‏

وقال قائد اللواء الثالث عروبة في الجيش اليمني العميد عبدالكريم السدعي “إن قوات الجيش ‏الوطني اليمني تواصل ‏التقدم في المحور الثاني باتجاه محافظة ‏حجه، حيث تمكنت من تحرير قرية ‏الدباع ووادين ‏وملقى جرف وطلح والجميمة وعزل غافره ‏بمختلف قراها ووديانها”‏.

وأضاف في تصريح نقله موقع “سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن “المعارك دارت ‏في المناطق القريبة من الطريق الدولي وفي ‏مناطق على حدود ‏مديرية بكيل المير التابعة ‏لمحافظة حجة والمناطق المحاذية لمديرية ‏‏حيدان”.‏

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