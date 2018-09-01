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«الكهرباء»: إلغاء الاستفادة من خدمة «تيسير» في هذه الحالة

«الكهرباء»: إلغاء الاستفادة من خدمة «تيسير» في هذه الحالة
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تواصل – الرياض:

كشف مصدر مسؤول بالشركة السعودية للكهرباء عن إلغاء استفادة المشترك من برنامج «تيسير» إذا تخلف عن سداد قسطين، ويهدف البرنامج لتخفيف أعباء تفاوت قيمة الفاتورة بين أشهر الصيف والشتاء وتوزيعها بشكل متساوٍ من خلال تحديد ميزانية شهرية ثابتة لفاتورة الخدمة.

ووفقا لـ”المدينة” فقد أوضح المصدر أنه سوف يتم إضافة أي رسوم (مبلغ فحص العداد أو مبالغ الغرامات) على مبلغ القسط باستثناء أي رصيد سابق لفاتورة شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه يحق لِمالك العقار إلغاء خدمة «تيسير» عن المستأجر، وفي حال رغبة الأخير الاستفادة من التقسيط فبإمكانه الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة.

وعن آلية سداد المديونية للمشتركين الذين تقل فواتيرهم عن 300 ريال ويوجد عليهم مديونية، قال إنه سوف يتم تأجيل سداد المديونية المتراكمة لدى المشترك قبل فاتورة شهر يوليو لمدة 3 أشهر (يوليو – أغسطس – سبتمبر).

وأشار إلى أن مبلغ الضريبة المضافة 5% من قيمة الفاتورة الشهرية يُحتسب مع الفاتورة ونهاية مدة الاشتراك في حال وجود مبالغ واجب سدادها يتم احتساب مبلغ قيمة الضريبة المضافة ضمن خطة تقسيط 2019 م. وستحتسب (الكهرباء) 60% من فاتورة شهر يوليو المنصرم في حال كان المشترك لم يُسجّل عليه أي استهلاك، وفي حال كان المشترك ملتحقًا بخدمة الفاتورة الثابتة – والتي أعلن عنها مؤخرًا – وهو ضمن فئة 300-3000 ريال فإنه سيتم استكمال خدمة الفاتورة الثابتة.

ووضح المصدر الفرق بين خدمة الفاتورة الثابتة وبرنامج تيسير حيث قال: «الفاتورة الثابتة يتم التقسيط على 12 شهرًا، والتسجيل فيها على حسب رغبة المشترك بدون شروط، أما برنامج تيسير، فإنه يتم التقسيط على 6 أشهر، والتسجيل تلقائي وخاص للفئة السكنية التي يتراوح مبلغ الفاتورة في شهر يوليو ما بين 300-3000 ريال.

وحددت (الكهرباء) شهر سبتمبر الجاري موعدًا لإصدار فاتورة شهر أغسطس، لافتة إلى أن العدادات تمت قراءتها، ولكن فقط إصدار الفواتير سيتم في سبتمبر، ولن يتسبب ذلك في مضاعفة كمية الاستهلاك، أو الدخول في الشريحة الأعلى.

وبررت (الكهرباء) الهدف من إصدار الفاتورة على عدة أيام، وليس يومًا واحدًا فقط، كما كان معمولاً به من قبل، بأنه حتى لا يكون هناك ضغط على القنوات الإلكترونية وأنظمة السداد.

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