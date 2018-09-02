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6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس
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تواصل – الرياض:

استقبلت 30 ألف مدرسة، اليوم، نحو 6 ملايين طالب وطالبة، منها 26 ألف مدرسة حكومية و4000 مدرسة أهلية، بعد إجازة دامت 95 يوما، وذلك بعد أن أكملت المدارس الاستعدادات الخاصة لبدء الدراسة، وتمثلت الاستعدادات في مجموعة من التنظيمات الإدارية والفنية والتربوية التي تهتم بتجهيز الاحتياجات في إدارات التعليم.

وأكثر المعوقات التي تواجه الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الجديد، تنحصر في ازدياد الكثافة العددية للطلاب في الفصول، وكذلك نقص أعداد المعلمين، وعدم تجهيز المدارس بوسائل التقنية الحديثة التي تساعد في تنفيذ العملية التعليمية.

إلى ذلك أكدت وزارة التعليم على جميع المدارس الأهلية والأجنبية، الالتزام بضوابط الرسوم الدراسية، وعدم تقييد شراء الزي المدرسي والكتب الدراسية من مكان محدد، وأن تكون بأسعار مناسبة، كما ألغت كتاب النشاط من جميع المراحل.

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