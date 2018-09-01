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توقعات «الأرصاد»: غيوم على معظم المملكة.. وأمطار وغبار بهذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: غيوم على معظم المملكة.. وأمطار وغبار بهذه المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق (القصيم، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 45-18كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى مترين ونص على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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