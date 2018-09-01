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«صحة مكة» تكشف حقيقة وفاة مولود نتيجة «خطأ طبي»

«صحة مكة» تكشف حقيقة وفاة مولود نتيجة «خطأ طبي»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الشؤون الصحیة بمنطقة مكة المكرمة بیانا توضح فیه ملابسات وفاة طفل بعد ولادته واتھام أسرته لمستشفى الولادة
والأطفال في العاصمة المقدسة بالتسبب في وفاته نتیجة خطأ طبي.

وأوضح الناطق الإعلامي لصحة منطقة مكة المكرمة حمد العتیبي، أن السیدة والدة الطفل وضعت توأماً بعد مضي 28 أسبوعا من حملھا بواسطة عملیة قیصرية، وجاء الأول خديجاً “مولود قبل الأوان” وزنه 1.1 كغم، مشیرا إلى أن حالته كانت سیئة ووضع على جھاز تنفس صناعي.

وأبان أن الطفل الخديج كان يعاني كذلك من ثقب في القلب وتضخم في الكلى (استسقاء)، مع نزيف في المخ من الدرجة الثالثة، ولديه ثقب بالمعدة، وھذه مضاعفات الولادة المبكرة، مشیرا إلى أنه تلقى العلاجات اللازمة، ومن ثم خضع لعملیة جراحیة.

وأضاف العتیبي أن إدارة المستشفى حاولت التواصل مع أسرته من خلال الرقم المدون في الملف الطبي ولم يتم الرد، مبینا أنه تم تشكیل لجنة عالیة من قبل استشاري جراحة الأطفال واستشاري العناية المركزة وتدوين ذلك في الملف الطبي حسب المتعارف علیه.

وذكر أن الطفل الخديج بقى على جھاز التنفس الصناعي 57 يوماً مع وجود إفرازات خضراء شديدة من البطن وانتفاخ، وانخفاض في الصفائح، مبینا أنه على الرغم من العلاجات اللازمة والمتابعة الدقیقة من المختصین من استشاريي عناية مركزة حديثي الولادة، واستشاريي جراحة أطفال، إلى أنه توفي.

وأشار العتیبي إلى أن إدارة المستشفى قامت بعقد عدة جلسات مع أسرة الطفل لشرح التفاصیل من الاستشاريین المشرفین على الحالة، إلا أن الأم تلفظت على الطاقم الطبي واتھمتھم بالإھمال وعدم العناية، وتم تسجیل الواقعة من قبل إدارة أمن المستشفى بالاعتداء لفظیاً على موظف حكومي في مقر عمله.

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