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تزويد المدارس بـ 5900 طفاية آلية.. «تعليم مكة»: جاهزون للعام الدراسي الجديد

تزويد المدارس بـ 5900 طفاية آلية.. «تعليم مكة»: جاهزون للعام الدراسي الجديد
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تواصل – واس:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، عن انتهاءها  من كافة الاستعدادات والتجهيزات لبدء العام الدراسي، مؤكدة تكثيفها خلال الفترة الماضية للزيارات الميدانية واللقاءات التربوية وبرامج أسبوع التهيئة لضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي, الطلاب والطالبات بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا التوفيق للجميع، داعيًا الله سبحانه أن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالإنجازات وتحقيق الطموحات للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة.

وأوضح أن إدارة تعليم مكة بجميع ملاحقها الإدارية التابعة لها قد تهيأت منذ وقت باكر للاستعداد للعام الدراسي الجديد حيث تستقبل في أول يوم دراسي أكثر من 400 ألف طالب وطالبة, مفيدا أنه استعدت 71 روضة حكومية و 91 روضة أهلية لاستقبال أطفالها، و 1585 مدرسة للبنين والبنات، فيما باشر أكثر من 800 مشرف ومشرفة تربوية أعمالهم في المتابعة وعمل الورش والبرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات.

ومن جهة أخرى أعلنت إدارة الأمن والسلامة بتعليم مكة استعداداتها لبدء عام دراسي جديد حيث تم تزويد المدارس بـ ٥٩٠٠ طفاية آلية حديثة إضافة إلى عدد الطفايات السابقة الموجودة في المدارس التي يبلغ عددها ٢٥ ألف طفاية بودرة عادية، كما تمت صيانة ٢٠٠٠ مخرج طوارئ في مدارس البنين والبنات قبل بداية العام وتأهيل ١٢٠٠ منسق ومنسقة أمن وسلامة مدرسية في المدارس.

وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم مكة خالد بن الحارثي أن إدارة السلامة قامت بتوزيع منشورات ثقافية تحمل إرشادات وتوجيهات السلامة المدرسية للطلاب والطالبات تهدف إلى نشر الوعي السلامي المدرسي في الميدان التعليمي و تحقيقا لأهداف وزارة التعليم في رفع مستوى الأمن والسلامة المدرسية في الأسبوع التمهيدي .

وبين أن إدارة الأمن والسلامة المدرسية حرصت على إعداد برامجها للطلاب والطالبات وفقا لما جاء بالتعميم الوزاري مع من يلتحق بالمدرسة للمرة الأولى، واضعين أولى خطواتهم الصغيرة على بداية دروب العلم لحياة جديدة تتحقق فيها بمشيئة الله طموحاتهم، وتطلعاتهم المستقبلية ، مشيراً إلى أن الإدارة سعت إلى تخصيص الأسبوع الأول في بداية مشوارهم العلمي اسبوعاً تمهيدياً، لديهم نحو بيئة المدرسة التي ُتُعد البيت الثاني للطفل.

كما أطلقت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بمكة ورشة عمل بعنوان (الأسبوع التمهيدي للسلامة المدرسية) والتي يتم تنفيذها بداية كل عام دراسي جديد ، وفي الأسبوع الأول منه ، ويستمر لمدة خمسة أيام وفق جدول مواعيد محددة، ونفذت الورشة مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية ناهية محارب العتيبي، مستهدفةً 600 منسقة من منسقات السلامة المدرسية.

ويهدف البرنامج الأسبوع التمهيدي للأمن والسلامة المدرسية بالنسبة لمنسق ومنسقة السلامة المدرسية الي تفقد المبني المدرسي ومعالجة المخاطر إن وجدت وتشكيل اللجان المنظمة والمنفذة لخطة الإخلاء وتحديد أدوار ومهام أعضائها وعقد اجتماع خاص لمنسوبات المدرسة وشرح لهن إدارة الأزمات المدرسية وكيفية مواجهة الحدث وتجهيز وتهيئة البيئة المدرسية، والتأكد من توفر جميع وسائل السلامة المدرسية وصلاحيتها وفق ما خطط له وعقد مسابقات للأمن والسلامة السلامة (الإخلاء، والإسعافات ، والإطفاء) وتنفيذ خطة الإخلاء وتدريب الطالبات وإعداد مطويات ومنشورات بتوجيهات السلامة المدرسية.

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