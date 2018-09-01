كيفية تجهيز وجبة صحية لطفلك وطريقة تخزينها (إنفوجرافيك)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن العودة للمدارس لابد أن تقترن بطعام صحي وآمن لأطفال، ولذا فيجب اتباع النصائح والتعليمات التي تحفظ غذاء الأطفال بشكل آمن.

ووجهت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” عدداً من النصائح الهامة لحفظ الغذاء بشكل آمن، والتي جاءت كالآتي:

استخدم علب العصير المثلجة وسيلة لتبريد الطعام

خزن الطعام في حافظة معزولة واتركها مفتوحة داخل الثلاجة.

أملأ الأواني المعزولة بالماء المغلي وأفرغه قبل وضع طعامك الساخن فيها ولاتفتح الإناء إلا عند التناول.

لا تُعد استخدام حافظات الورق والبلاستيك غير المهيأة لذلك.

استخدام حافظة طعام معزولة للأغذية سريعة التلف.

لا تنس غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل تناول الطعام.

كما استعرضت الهيئة في منشورها عبر “تويتر” عددا من الخطوات الصحية والهامة التي يجب اتباعها لتجهيز حقيبة الإفطار بشكل آمن، والتي جاءت كالآتي: