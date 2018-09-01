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اتهمها بالاستغلال.. ترامب يهدد كندا باستبعادها من اتفاق التجارة الحرة

اتهمها بالاستغلال.. ترامب يهدد كندا باستبعادها من اتفاق التجارة الحرة
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تواصل – فريق التحرير:

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، باستبعاد كندا من “نافتا”، متهمًا “أوتاوا” باستغلال بلاده لسنوات عدة، وذلك بعد يوم واحد فقط على انتهاء المحادثات المضطربة بين الولايات المتحدة وكندا، حول تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا”.

وبحسب “رويترز”، قال ترامب عبر حسابه على “تويتر”: “لا توجد ضرورة سياسية لإبقاء كندا في اتفاق نافتا الجديد، إذا لم نبرم اتفاقًا عادلاً للولايات المتحدة بعد ظلم دام لعقود، ستكون كندا خارجًا”.

وأضاف: “لا يجب أن يتدخل الكونجرس في هذه المفاوضات وإلا سأنهي نافتا بالكامل وسنكون أفضل حالاً ونحن بعيدون”.

وكان ترامب قد أبلغ الكونجرس أمس الجمعة، بنيته توقيع اتفاق ثنائي مع المكسيك بعد مباحثات مثيرة للجدل مع كندا اختتمت في ذلك اليوم دون الاتفاق على تعديل “نافتا”.

وحذر نواب برلمانيون من أن أي اتفاق مع المكسيك قد يواجه صعوبات في الحصول على موافقة الكونجرس ما لم يشمل كندا، موضحين أن دعم الديمقراطيين سيكون لازمًا لتمرير اتفاق ثنائي.

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