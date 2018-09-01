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«تعاوني صبيا» ينظم ندوة علمية بعنوان «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا»

«تعاوني صبيا» ينظم ندوة علمية بعنوان «رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا»
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تواصل – واس:

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان، غداً الأحد، ندوة علمية بعنوان تفسير قوله تعالى “رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا”, بحضور محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود, ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان أسامة بن زيد مدخلي, وذلك بجامع الدرسي الجديد.

وتأتي الندوة التي يقدمها كل من مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بجازان الشيخ محمد بن شامي شيبه, والدكتور أحمد بن علي علوش ويديرها علي النعمي، ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.

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