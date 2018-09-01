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أجهزة جديدة تُخفض حرارة «ملعب الجوهرة» 5 درجات (فيديو)

أجهزة جديدة تُخفض حرارة «ملعب الجوهرة» 5 درجات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجاح أجهزة التهوية التي تم تركيبها في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المضيئة”، في خفض درجة الحرارة  نحو 5 درجات عن الدرجة الفعلية لها خارج الملعب.

وكان قد تم تركيب أكثر من 313 جهازًا للتهوية موزعة أسفل الأدوار الثلاثة للمدرجات، تعمل على تحسين وتلطيف الأجواء والنزول بدرجات الحرارة إلى 7 – 8 درجات عن الحرارة الفعلية كحد أدنى، إضافة إلى أنها تعمل بصورة إيجابية في حال عدم ارتفاع نسبة الرطوبة.

وظهر واضحا التغيير الكبير الذي أحدثته هذه الأجهزة، والتي خضعت للتقييم من قبل أجهزة قياس الأداء وسط الظروف المناخية ومدى تأثيرها على أرضية الملعب.

 

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