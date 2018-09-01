هل يحق للبائع رفض العملات المعدنية القديمة؟.. «التجارة» تُجيب

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن عدم توفر العملات المعدنية ورفض التداول بها في المحلات والمنشآت المختلفة يعد أمرا مخالفا للأنظمة.

وأوضحت الوزارة في إطار ردها على سؤال ورد إليها عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر” جاء فيه “هل يحق للبائع رفض العملة المعدنية القديمة؟ مثل ما حصل معي”.

وردت الوزارة بقولها: “عدم توفر العملات المعدنية ورفض التداول بها يعد مخالفاً للأنظمة، تفضّل برفع بلاغك عبر تطبيق “بلاغ تجاري” مع إرفاق الفاتورة وموقع المنشأة.

وضعت الوزارة الرابط التالي لتقديم البلاغات:http://eservices.mci.gov.sa/Eservices/balagh.htm