تعرف على 5 تغييرات جديدة في القضايا التجارية (إنفوجرافيك)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة العدل عن عدد من التغييرات الهامة في إجراءات التقاضي بالمحاكم التجارية سيلاحظها كل من يرغب في رفع قضية تجارية.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر”: (عندما تحتاج إلى رفع قضية تجارية ستلاحظ العديد من التغييرات والمبادرات الإلكترونية التي أقرتها وزارة العدل لتسهل وتختصر إجراءات القضية في المحاكم التجارية).

وأوضحت عبر انفوجرفيك نشرته أن تلك التغييرات كالآتي:

1- رفع الدعوى مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة

2- تحديد موعد الجلسة الأولى خلال 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى.

3 – النظر في القضايا التي تقل قيمتها عن 300 ألف من قبل قاض واحد بدلا من ثلاثة قضاة.

4 – تحديد 3 مرافعات فحد أقصى للقضية التجارية.

5 – تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المحكمة.