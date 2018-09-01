نصائح ضرورية من أجل عام دراسي صحي وناجح (إنفوجرافيك)

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وجهت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض عدداً من النصائح الهامة لأولياء الأمور التي يجب اتباعها مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك من أجل الحصول على عام صحي وناجح.

وقالت صحة الرياض في حسابها الرسمي على “تويتر” ، من أجل عام دراسي صحي وناجح يجب اتباع النصائح التالية، مع الأولاد، وهي: