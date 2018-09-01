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نصائح ضرورية من أجل عام دراسي صحي وناجح (إنفوجرافيك)

نصائح ضرورية من أجل عام دراسي صحي وناجح (إنفوجرافيك)
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض عدداً من النصائح الهامة لأولياء الأمور التي يجب اتباعها مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك من أجل الحصول على عام صحي وناجح.

وقالت صحة الرياض في حسابها الرسمي على “تويتر” ، من أجل عام دراسي صحي وناجح يجب اتباع النصائح التالية، مع الأولاد، وهي:

  • وجبة الإفطار الجيدة تحتوي على: (البروتينات – الخضار – النشويات – الفواكه).
  • إذا لاحظتي على ابنك سرعة الإحساس بالتعب أو قلة الرغبة في الدراسة أو قلة الاستيعاب، تأكدي من تناوله لوجبه الإفطار.
  • احرص على إجراء فحص العين لابنك للتأكد من سلامة عينيه وذلك لزيادة التحصيل الدراسي خلال العام.

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