«أمنك مطلبنا وغايتنا» برنامج جديد لـ «أمن المسجد النبوي»

تواصل – واس:

أطلقت إدارة الأمن بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي, برنامجاً بعنوان “أمنك مطلبنا وغايتنا”، بحضور رئيس الهيئة الاستشارية بالوكالة صالح بن خالد المزيني, ومدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود فايز بن غانم الردادي، وذلك ضمن سلسلة حملة الوكالة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها السادس.

وأوضح مدير إدارة الأمن سامي بن كريم الصبحي، أن الإدارة تواصل جهودها لخدمة زائري المسجد النبوي بما يمكنهم من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة والحرص على سلامتهم، مبينا أن الحملة تهدف إلى توزيع 300 حقيبة تحتوي مجموعة متنوعة من المطويات التوعوية التي تتضمن الرؤية والرسالة لإدارة الأمن بالوكالة وكذلك التعريف بالمخاطر المختلفة وكيفية مواجهتها والتعامل معها وصولاً لتحقيق أعلى معاير السلامة والطمأنينة للمصلين داخل المسجد النبوي وساحاته.