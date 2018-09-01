الحكومة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي ضد أمريكا.. والبداية «أممية – عربية»

تواصل – فريق التحرير:

دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، المجتمع الدولي إلى تحرك أكثر فاعلية من أجل وقف سلسلة التحركات الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني وآخرها وقف الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وقال المحمود، في بيان له اليوم “قرار الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، بوقف التمويل عن الأونروا، قرار مرفوض ومستنكر ويعبر عن الخلل والخطأ الفادحين اللذين ترتكبهما السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية”.

وأكد المحمود أن قضية اللاجئين تعد “إحدى الثوابت الوطنية، التي لا يسمح لأحد المساس بها”.

وتابع قائلاً: “واشنطن تلجأ لاستحداث العداء لقضيتنا ولشعبنا وقيادته من خلال انتهاجها سياسة التطرف العمياء المطابقة والملائمة للاحتلال الإسرائيلي”.

الجامعة العربية تستنكر

من جانبه استنكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إعلان البيت الأبيض توقف الولايات المتحدة عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبراً أنه قرارٌ يفتقر للمسؤولية والحس الإنساني والأخلاقي.

وحمّل في بيان صدر اليوم، واشنطن المسؤولية عما سيلحقه هذا القرار من أضرار كبيرة بنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون في معيشتهم اليومية على ما تقدمه الوكالة من خدماتٍ، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.

وشدد على أن الولايات المتحدة تتخلى بهذا الإجراء الظالم عن مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين التي لم تجد طريقها للحل منذ سبعين عاماً، مؤكداً أن القرار يُفاقم من مشكلات الأونروا وأزماتها التي تابعناها بقلق بالغ خلال العام المنقضي، وأن تبعاته السلبية لن تقتصر على اللاجئين أنفسهم، وإنما ستمتد إلى الدول العربية المُضيفة لهم، والتي ينوء كاهلها بما تتحمله من أعباء فوق الطاقة، خاصة مع استضافة نفس هذه الدول، وخاصة الأردن ولبنان، لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

الأمم المتحدة تأسف

فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه لقرار الولايات المتحدة، وقف مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم: إن الأونروا تحظى بثقة الأمين العام الكاملة، مشيراً إلى أنها تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وتسهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة.

ودعا الدول الأخرى إلى المساعدة في سد العجز المالي الذي تواجهه الأونروا، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية للفلسطينيين، منوهاً بالجهود التي بذلتها المنظمة للتكيف بعد خفض التمويل الأمريكي مطلع العام.