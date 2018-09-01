الحكومة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي ضد أمريكا.. والبداية «أممية – عربية»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التحالف» يعلن عن إجراءاته بعد تقرير «فريق تقييم الحوادث»

«التحالف» يعلن عن إجراءاته بعد تقرير «فريق تقييم الحوادث»

هل يمكن تقسيط «تصفية تيسير» نهاية العام؟.. توضيح من «الكهرباء»

هل يمكن تقسيط «تصفية تيسير» نهاية العام؟.. توضيح من «الكهرباء»

«التعليم» توضح سبب تأخر كتب المرحلة الثانوية «نظام المقررات»

«التعليم» توضح سبب تأخر كتب المرحلة الثانوية «نظام المقررات»

لجنة بـ«الشورى» تطالب بالإفصاح عن رواتب الاستشاريين الأجانب في البلديات

لجنة بـ«الشورى» تطالب بالإفصاح عن رواتب الاستشاريين الأجانب في البلديات

الحكومة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي ضد أمريكا.. والبداية «أممية – عربية»

الحكومة الفلسطينية تطالب بتحرك دولي ضد أمريكا.. والبداية «أممية – عربية»
0

تواصل – فريق التحرير:

دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، المجتمع الدولي إلى تحرك أكثر فاعلية من أجل وقف سلسلة التحركات الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني وآخرها وقف الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وقال المحمود، في بيان له اليوم “قرار الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، بوقف التمويل عن الأونروا، قرار مرفوض ومستنكر ويعبر عن الخلل والخطأ الفادحين اللذين ترتكبهما السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وتجاه القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية”.

وأكد المحمود أن قضية اللاجئين تعد “إحدى الثوابت الوطنية، التي لا يسمح لأحد المساس بها”.

وتابع قائلاً: “واشنطن تلجأ لاستحداث العداء لقضيتنا ولشعبنا وقيادته من خلال انتهاجها سياسة التطرف العمياء المطابقة والملائمة للاحتلال الإسرائيلي”.

الجامعة العربية تستنكر

من جانبه استنكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إعلان البيت الأبيض توقف الولايات المتحدة عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبراً أنه قرارٌ يفتقر للمسؤولية والحس الإنساني والأخلاقي.

وحمّل في بيان صدر اليوم، واشنطن المسؤولية عما سيلحقه هذا القرار من أضرار كبيرة بنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون في معيشتهم اليومية على ما تقدمه الوكالة من خدماتٍ، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.

وشدد على أن الولايات المتحدة تتخلى بهذا الإجراء الظالم عن مسؤوليتها السياسية والأخلاقية إزاء مأساة اللاجئين الفلسطينيين التي لم تجد طريقها للحل منذ سبعين عاماً، مؤكداً أن القرار يُفاقم من مشكلات الأونروا وأزماتها التي تابعناها بقلق بالغ خلال العام المنقضي، وأن تبعاته السلبية لن تقتصر على اللاجئين أنفسهم، وإنما ستمتد إلى الدول العربية المُضيفة لهم، والتي ينوء كاهلها بما تتحمله من أعباء فوق الطاقة، خاصة مع استضافة نفس هذه الدول، وخاصة الأردن ولبنان، لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.

الأمم المتحدة تأسف

فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه لقرار الولايات المتحدة، وقف مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم: إن الأونروا تحظى بثقة الأمين العام الكاملة، مشيراً إلى أنها تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وتسهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة.

ودعا الدول الأخرى إلى المساعدة في سد العجز المالي الذي تواجهه الأونروا، حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية للفلسطينيين، منوهاً بالجهود التي بذلتها المنظمة للتكيف بعد خفض التمويل الأمريكي مطلع العام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أمريكا توقف دعم «أونروا».. و«حماس»: قرار يهدف لشطب حق العودة

أمريكا توقف دعم «أونروا».. و«حماس»: قرار يهدف لشطب حق العودة

واشنطن توقف تمويل «الأونروا».. والرئاسة الفلسطينية تعلق

واشنطن توقف تمويل «الأونروا».. والرئاسة الفلسطينية تعلق

الاحتلال الصهيوني يصيب عشرات الفلسطينيين في مسيرة سلمية

الاحتلال الصهيوني يصيب عشرات الفلسطينيين في مسيرة سلمية

تصاعد مهول للأمراض الجنسية في أمريكا

تصاعد مهول للأمراض الجنسية في أمريكا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>