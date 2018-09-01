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الإسكان: نسبة قبول المستفيدين لأراضي «سكني» 70%

الإسكان: نسبة قبول المستفيدين لأراضي «سكني» 70%
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تواصل – الرياض:

كشف سيف السويلم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن أن نسبة قبول المواطنين للأراضي منذ إطلاق برنامج “سكني” العام الماضي 2017 بلغت نحو 70 في المائة، فيما بلغت للوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين 45 في المائة.

وقال السويلم: “إن الحجوزات لا تزال متواصلة، مضيفاً أن جميع الخيارات حظيت باختيار المستفيدين، وبوابة الدعم السكني تتيح لهم اختيار ما يتناسب مع رغباتهم من الوحدات المتنوعة”، وفقاً لـ”الاقتصادية”

وأشار إلى أن الخيارات تشمل “الفلل، الشقق، التاون هاوس”، بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال و750 ألف ريال، كما تتيح الأراضي المجانية، والقرض لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق أو القرض للبناء الذاتي، موضحاً أنه يمكن لكل متقدم الاختيار بما يراه مناسباً.

وأعلنت وزارة الإسكان مطلع العام الماضي 2017 عن إطلاق برنامج “سكني” وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي، وفي مطلع العام الجاري أعلنت عن مستهدف المرحلة الثانية من البرنامج بتخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي.

وفي منتصف الشهر الماضي، جرى الإعلان عن الدفعة الثامنة من البرنامج بتخصيص أكثر من 28 ألف خيار سكني وتمويلي تتوزع في مختلف مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي ما تم تخصيصه خلال عام 2018 الجاري، أكثر من 182 ألفاً تتوزع بين الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة بما يحقق نحو 60 في المائة من مستهدف البرنامج خلال 2018، حيث تتوزع على 66400 قرض عقاري مدعوم، و52011 أرضاً سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و61406 وحدات سكنية تحت الإنشاء.

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