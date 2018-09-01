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مصادر: إنتاج‏ المملكة من النفط الخام يرتفع إلى 10.42 مليون برميل يومياً

مصادر: إنتاج‏ المملكة من النفط الخام يرتفع إلى 10.42 مليون برميل يومياً
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تواصل – الرياض:

ارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام في أغسطس إلى 10.424 مليون برميل يومياً مقارنة بـ 10.288 مليون برميل يومياً في يوليو.

وقال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” أمس، إن المعروض من الخام السعودي في الشهر المنقضي بلغ 10.467 مليون برميل يومياً مقارنة بـ 10.380 مليون برميل يومياً في يوليو، بحسب “رويترز”.

وقد يختلف حجم المعروض في السوق محليا وللتصدير عن حجم الإنتاج‏ تبعاً لحركة الخام من مواقع التخزين وإليها.

وأضاف المصدر أن “هذا يعكس حاجات العملاء، ويتماشى مع اتفاق أوبك”، في إشارة إلى الاتفاق بين المنظمة والمستقلين بقيادة روسيا لكبح إنتاج‏ النفط، مشيراً إلى أن هبوط الإنتاج‏ في يوليو يرجع إلى انخفاض في الصادرات السعودية.

وتعهدت “أوبك” وحلفاؤها في اجتماع في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من يونيو بالعودة إلى التزام بنسبة 100 في المائة باتفاقهم لخفض مجمل إنتاجهم بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً الذي بدأ سريانه في يناير 2017، بعد استمرار الإنتاج‏ دون المستهدف لأشهر في فنزويلا ودول أخرى قاد مستوى الالتزام إلى أكثر من 160 في المائة.

وارتفع إنتاج‏ “أوبك” من النفط خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في عام 2018 مع تعافي إنتاج‏ ليبيا وبلوغ صادرات جنوب العراق مستوى قياسيا، على الرغم من أن تقلص الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية كبح الزيادة.

وأظهر مسح أجرته “رويترز”، أن دول المنظمة البالغ عددها 15 دولة ضخت 32.79 مليون برميل يومياً في الشهر المنقضي، بارتفاع قدره 220 ألف برميل يومياً مقارنة بالقراءة المعدلة لشهر يوليو.

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