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3.4 مليار ريال قروضاً استهلاكية وبطاقات ائتمان خلال 3 أشهر

3.4 مليار ريال قروضاً استهلاكية وبطاقات ائتمان خلال 3 أشهر
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تواصل – الرياض:

بلغ حجم القروض الاستهلاكية وبطاقات ائتمان في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 3.36 مليار ريال، 2.05 مليار للأولى و1.31 مليار ريال للثانية، لتصل قيمتهما بنهاية الفترة 332.34 مليار ريال.

ووفقاً لتحليل استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ارتفعت قيمة قروض بطاقات الائتمان بنهاية الربع الثاني من 2018 إلى نحو 14.02 مليار ريال مقارنة بـ 12.71 مليار ريال بنهاية الربع الأول، بحسب “الاقتصادية”.

وبذلك سجلت قروض بطاقات الائتمان نموا نسبته 10.3 في المائة بما يعادل 1.31 مليار ريال، كأعلى نمو منذ الربع الثالث 2016.

وبخصوص القروض الاستهلاكية، فقد ارتفعت قيمتها خلال الربع الثاني 2018 بنحو 2.05 مليار ريال لتصل إلى 318.32 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018 مقارنة بـ 316.27 مليار ريال بنهاية الربع الأول.

وتقسم القروض الاستهلاكية إلى عدة أقسام، هي الأثاث والسلع المعمرة التي بلغت قيمتها نحو 11.12 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2018، و”التعليم” بنحو 3.57 مليار ريال، و”الرعاية الصحية” بنحو 502 مليون ريال، و”السياحة والسفر” بنحو 322 مليون ريال، و”الأخرى” هي الأكبر بنحو 258.97 مليار ريال.

ويعود سبب نمو القروض الاستهلاكية فضلا عن قروض بطاقات الائتمان بأعلى نمو منذ الربع الثالث 2016، إلى إقبال الأفراد قبل تطبيق التمويل المسؤول الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد خلال الربع الثاني وبدأ تطبيقه في 12 أغسطس.

ومن مبادئ التمويل المسؤول وأهمها هو الأخذ في الاعتبار المصاريف الأساسية وجميع الالتزامات الشهرية للعميل التي تدخل في حسبة القرض الشخصي أو القروض الأخرى.

وبالعودة إلى الأداء السنوي للقروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان، فقد ارتفعت الأولى بنهاية الربع الثاني من 2018 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بنسبة 1 في المائة بما يعادل 3.22 مليار ريال، إذ كانت تبلغ قيمتها نحو 315.1 مليار ريال.

فيما بلغت قروض بطاقات الائتمان نموا نسبته 31.7 في المائة بما يعادل 3.37 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق، إذ كانت تبلغ قيمتها نحو 10.65 مليار ريال.

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