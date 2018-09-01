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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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وظائف قيادية عُليا بـ «بلدية فيفاء».. موعد وطريقة التقديم

وظائف قيادية عُليا بـ «بلدية فيفاء».. موعد وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت بلدية محافظة فيفاء توفر وظائف قيادية عُليا عن طريق النقل أو النقل بالترقية شريطة مباشرة الوظيفة في مقرها، وعدم طلب الندب أو النقل أو التكليف، للعمل بمسمى (مهندس مدني مشرف، أخصائي شؤون الموظفين).

وأوضحت أنه على جميع الراغبين مما تنطبق عليهم شروط تلك الوظائف من الجهات الحكومية الأخرى، إرسال بيان بخدماته وتقويم الأداء للعاملين الآخرين، وسيرته الذاتية ومؤهلاته، إلى إدارة شؤون الموظفين.

الوظائف:
1- مهندس مدني مشرف (المرتبة 11).
2- أخصائي شؤون الموظفين (المرتبة 11).

موعد التقديم:
– التقديم يبدأ بتاريخ 1440/01/01هـ ولمدة شهر من تاريخه.

طريقة التقديم:
– على جميع الراغبين مما تنطبق عليهم شروط تلك الوظائف من الجهات الحكومية الأخرى، إرسال بيان بخدماته وتقويم الأداء للعاملين الآخرين، وسيرته الذاتية ومؤهلاته، إلى إدارة شؤون الموظفين من خلال البريد الرسمي أو البريد الإلكتروني، لإجراء المفاضلة المطلوبة وكذلك المقابلة الشخصية (faifa@jaz.gov.sa)

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