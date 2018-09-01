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وظائف إدارية وفنية في «هيئة التقييس» بالرياض لحملة الدبلوم

وظائف إدارية وفنية في «هيئة التقييس» بالرياض لحملة الدبلوم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر عدد من  الوظائف الإدارية والفنية لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات.

وبينت الهيئة في إعلانها أن الوظائف المطلوبة  بمسمى (إداري بناء قدرات، وفني دعم تقني، وأخصائي أول مطابقة)، وأن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 11 / 09 / 2018م.

وأوضحت أن القبول سيكون وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة كالتالي:

الوظائف:

1- إداري بناء قدرات:

– بكالوريوس في الإدارة ويفضل تخصص الموارد البشرية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته بمستوي عالٍ.

– اجتياز المقابلة الشخصية المطلوبة بمعدل لا يقل عن 75%.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة بمستوي عالٍ.

2- فني دعم تقني:

– بكالوريوس أو دبلوم حاسب آلي أو دبلوم شبكات.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز ما يتقرر من اختبارات تحريرية إن وجدت بمعدل لا يقل عن 75%.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

3- أخصائي أول مطابقة:

– ماجستير هندسة أو علوم

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز ما يتقرر من اختبارات تحريرية إن وجدت بمعدل لا يقل عن 75%.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

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