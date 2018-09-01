شرطة مكة: باشرنا أكثر من 10 آلاف حالة أمنية خلال موسم الحج (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

باشرت قيادة مهام شرطة العاصمة المقدسة 10380 حالة أمنية متنوعة خلال الفترة من 20 ذي القعدة حتى 15 ذي الحجة.

وجاء في تقرير قيادة مهام شرطة العاصمة المقدسة لحج عام 1439هـ، أن الشرطة بقيادة اللواء دكتور فهد مطلق العصيمي قامت بعقد عدد من ورش العمل استعداداً لموسم حج هذا العام ولتكامل التنسيق بين كافة القيادات الأمنية التابعة لها للوصول إلى التكامل الخدمي المقدم للحجاج.

وتولت إدارة شؤون الأمن بشرطة العاصمة المقدسة، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق الأمن والأمان لحجاج بيت الله واستعدت كافة الشعب بشرطة العاصمة المقدسة بشقيها الرسمي والسري لتحقيق أعلى درجات الأمان للحجاج واستقبال بلاغاتهم بصورة استثنائية تليق لضيوف الرحمن.

وورد في التقرير قيام قيادة مهام شرطة العاصمة المقدسة بمباشرة 5850 حالة مخالفة لنظام العام و458 قضية جنائية متنوعة وقبضت على 2326 شخصاً مطلوباً أو مشتبهاً فيه، واستوقفت 137 مركبة مخالفة “تظليل ومشتبه فيها”، وإحالة 195 متسولاً لحجة الاختصاص، وضبطت 1414 دراجة نارية أودعت حجز الدراجات.

وقامت محطات النقل خلال هذه الفترة بنقل أكثر من 40 مليوناً من مساكنهم إلى الحرم المكي الشريف بنظام النقل الترددي، والذي تتولى مهام شرطة العاصمة المقدسة تنظيم وإشراف وإدارة الحشود في محطات القطار.

ونقلت محطة “باب علي” قرابة 8 ملايين حاج، ومحطة “أجياد المصافي” قرابة 7 ملايين راكب، ومحطة “شعب عامر” أكثر من 10 ملايين راكب، ومحطة “ريع بخش” قرابة 3 ملايين ونصف المليون راكب، ومحطة “جرول” قرابة 4 ملايين.