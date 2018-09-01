ساينس ماغازين: نفط المملكة الثاني عالمياً كأقل كثافة كربونية

تواصل – الرياض:

شاركت أرامكو السعودية في إعداد دراسة رائدة نُشرت أمس في مجلة العلوم “ساينس ماغازين”، وتمثل أول مراجعة شاملة للانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج النفط على مستوى العالم.

وتقدر الدراسة، التي شارك في إعدادها 24 باحثًا، حجم الانبعاثات في عام 2015م من أصل 8966 حقل نفط عاملاً في 90 دولة، مما يؤهلها إلى حد كبير إلى أن تكون بمثابة التحليل الأكثر شمولية لكثافة الانبعاثات الكربونية في حقول النفط الخام حتى الآن.

وتشير نتائج الدراسة، التي أجرتها جامعة ستانفورد بالتعاون مع 15 جهة عالمية رائدة، إلى وجود تباين كبير في كثافة الانبعاثات الكربونية على مستوى الدول، حيث يتراوح مجموعها من 3.3 إلى 20.3 جرام مكافئ من ثاني أكسيد الكربون لكل ميغا جول.

ومن بين الدول التي تنتج أكثر من 0.1% من إنتاج النفط العالمي، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية بعد الدنمارك باعتبارها المنتج الأقل من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية وفقًا للدراسة.