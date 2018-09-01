فريق تقييم حوادث اليمن يعلن نتائج التحقيق في حادث استهداف حافلة بصعدة

تواصل – وكالات:

أعلن فريق تقییم الحوادث في الیمن، الیوم (السبت)، عن نتائج التحقیق في حادث استھداف التحالف لحافلة في منطقة ضحیان بصعدة.

وقال المتحدث باسم الفريق منصور المنصور، في مؤتمر صحفي، إن التحقیقات شملت الطلعات الجوية في المنطقة يوم الحادث، وجرى فحص شرائط الفیديو من الطائرة المنفذة للغارة الجوية.

وأوضح أن التحالف نفذ العملیة بناء على معلومات استخبارية أفادت بتواجد قیادات حوثیة في المنطقة وأن الحافلة كانت تنقل عناصر حوثیة مسلحة.

وأضاف أن التحالف أصدر أمراً بعدم استھداف الحافلة لوجود مدنیین في الموقع؛ لكن الأمر جاء متأخراً، مؤكداً أن ذلك لا يعني كون الھدف غیر عسكري وغیر مشروع؛ لأن الحافلة كانت تقل قیاديین في المیلیشیات الانقلابیة.

وبشأن الفیديوھات التي بثھا الإعلام التابع للمیلیشیات عن الحافلة، أفاد المنصور أنه لم يتم التأكد من مصداقیتھا.

وعن إدارة الغارة على ضحیان، قال المنصور إنھا غیر متوافقة مع قواعد الاشتباك حیث إن الھدف لم يكن يشكل خطرا آنیاً وكان قصف الحافلة غیر مبرر في ذلك الوقت، وجرى تفويت استھداف الحافلة في منطقة خالیة من المدنیین.

وطالب فريق تقییم الحوادث في الیمن قیادة التحالف بمحاسبة المتسببین في الأخطاء في الغارة؛ حیث إن التأخر في استھداف الحافلة كان خطأ يجب التحقیق فیه؛ لأن تجھیز المقاتلة المكلفة بالاستھداف تأخر بشكل واضح، داعیاً التحالف لمساعدة المدنیین المتضررين من الغارة