فريق تقييم حوادث اليمن يعلن نتائج التحقيق في حادث استهداف حافلة بصعدة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«التعليم» توضح سبب تأخر كتب المرحلة الثانوية «نظام المقررات»

«التعليم» توضح سبب تأخر كتب المرحلة الثانوية «نظام المقررات»

لجنة بـ«الشورى» تطالب بالإفصاح عن رواتب الاستشاريين الأجانب في البلديات

لجنة بـ«الشورى» تطالب بالإفصاح عن رواتب الاستشاريين الأجانب في البلديات

«عريس» من قفص الزواج إلى قبضة النيابة للتحقيق

«عريس» من قفص الزواج إلى قبضة النيابة للتحقيق

مقتل شقيق عبدالملك الحوثي بغارة جوية في الحديدة

مقتل شقيق عبدالملك الحوثي بغارة جوية في الحديدة

فريق تقييم حوادث اليمن يعلن نتائج التحقيق في حادث استهداف حافلة بصعدة

فريق تقييم حوادث اليمن يعلن نتائج التحقيق في حادث استهداف حافلة بصعدة
0

تواصل – وكالات:

أعلن فريق تقییم الحوادث في الیمن، الیوم (السبت)، عن نتائج التحقیق في حادث استھداف التحالف لحافلة في منطقة ضحیان بصعدة.

وقال المتحدث باسم الفريق منصور المنصور، في مؤتمر صحفي، إن التحقیقات شملت الطلعات الجوية في المنطقة يوم الحادث، وجرى فحص شرائط الفیديو من الطائرة المنفذة للغارة الجوية.

وأوضح أن التحالف نفذ العملیة بناء على معلومات استخبارية أفادت بتواجد قیادات حوثیة في المنطقة وأن الحافلة كانت تنقل عناصر حوثیة مسلحة.

وأضاف أن التحالف أصدر أمراً بعدم استھداف الحافلة لوجود مدنیین في الموقع؛ لكن الأمر جاء متأخراً، مؤكداً أن ذلك لا يعني كون الھدف غیر عسكري وغیر مشروع؛ لأن الحافلة كانت تقل قیاديین في المیلیشیات الانقلابیة.

وبشأن الفیديوھات التي بثھا الإعلام التابع للمیلیشیات عن الحافلة، أفاد المنصور أنه لم يتم التأكد من مصداقیتھا.

وعن إدارة الغارة على ضحیان، قال المنصور إنھا غیر متوافقة مع قواعد الاشتباك حیث إن الھدف لم يكن يشكل خطرا آنیاً وكان قصف الحافلة غیر مبرر في ذلك الوقت، وجرى تفويت استھداف الحافلة في منطقة خالیة من المدنیین.

وطالب فريق تقییم الحوادث في الیمن قیادة التحالف بمحاسبة المتسببین في الأخطاء في الغارة؛ حیث إن التأخر في استھداف الحافلة كان خطأ يجب التحقیق فیه؛ لأن تجھیز المقاتلة المكلفة بالاستھداف تأخر بشكل واضح، داعیاً التحالف لمساعدة المدنیین المتضررين من الغارة

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«التحالف» يعلن عن إجراءاته بعد تقرير «فريق تقييم الحوادث»

«التحالف» يعلن عن إجراءاته بعد تقرير «فريق تقييم الحوادث»

صرف مساعدات للمتضررين من العمليات العسكرية باليمن خلال يومين

صرف مساعدات للمتضررين من العمليات العسكرية باليمن خلال يومين

بالأسماء.. مقتل قيادات حوثية بجبهة مران في صعدة

بالأسماء.. مقتل قيادات حوثية بجبهة مران في صعدة

المملكة تدعم حضرموت اليمنية بـ30 عربة شرطة متطورة (صور)

المملكة تدعم حضرموت اليمنية بـ30 عربة شرطة متطورة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)
تقارير وحوارات

قبل بدء العام الدراسي.. استنفار أسري ونصائح مهمة (تقرير)

المزيد
لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..
مقالات

لا تحرق طبختك ولا تقدمها نيئة..

المزيد
*الشعراء ومقاييس الجمال*
مقالات

*الشعراء ومقاييس الجمال*

المزيد
ماذا جرى في عرس هنّو؟
تدوينات حرة

ماذا جرى في عرس هنّو؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>