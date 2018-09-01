هل يمكن تقسيط «تصفية تيسير» نهاية العام؟.. توضيح من «الكهرباء»

أكدت الشركة السعودية للكهرباء إمكانية تقسيط مبلغ تصفية نهاية العام الخاص ببرنامج “تيسير” على 6 أشهر في حال رغب المشترك بذلك، مشيرةً إلى أن قيمة تصفية نهاية العام تمثل الفارق بين ما يدفعه المشترك (قسط تيسير) وقيمة الفاتورة لاستهلاكه الشهري.

وأوضحت أنها تهدف من هذا القرار إلى تقديم مزيدٍ من التسهيلات في السداد للمشتركين في برنامج تيسير، مشددة على أنه يتم حساب قيمة قسط تيسير الشهري بشكل دقيق، وليس عشوائيًّا، وذلك بناءً على متوسط استهلاك المشترك خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على يوليو الماضي.

يذكر أن الشركة أطلقت في أغسطس الماضي برنامج تيسير للمشتركين، الذين تتراوح قيمة فواتيرهم ما بين 300 إلى 3000 ريال، إذ يتيح للمشترك سداد الحد الأدنى من قيمة الفاتورة، وهو متوسط استهلاك المشترك خلال الـ12 شهرًا السابقة على شهر يوليو 2018م، ليتم في نهاية العام عمل التصفية المالية بين الشركة والمشترك له أو عليه، كما يُسمح للمشترك بالخروج من البرنامج وسداد كامل المبلغ المستحق.