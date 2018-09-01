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بقيادة مواطن.. دراسة ضمن أفضل 10 أبحاث عالمية لعلاج الأمراض المعدية

بقيادة مواطن.. دراسة ضمن أفضل 10 أبحاث عالمية لعلاج الأمراض المعدية
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تواصل – الرياض:

حازت دراسة بحثية أجراها فريق قاده صيدلي سعودي المرتبة التاسعة عالميًّا ضمن أفضل البحوث المتعلقة بالعلاج الدوائي للأمراض المعدية.

وصنفت مجلة “J Pharm Pract” الأمريكية البحث الذي أجراه الفريق بقيادة الدكتور الصيدلي خالد الجعلي الأستاذ المساعد بقسم الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الملك عبد العزيز، وهو بعنوان “تأثير طلب إعادة اعتماد المضادات الحيوية المقيدة في اليوم الثالث من العلاج”.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار بحث يقوده صيدلي عربي في هذا التخصص، وقد تم تصنيف البحث ضمن أفضل الملصقات البحثية خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية للأمراض المعدية، ومن ثم نشر ضمن أفضل 10 مجالات للأمراض المعدية بالعالم.

وقال الدكتور خالد الجعلي — وفقًا لـ “الوطن” – – إن مقاومة البكتيريا للمضادات باتت الآن في زيادة مرعبة، مبينًا أن العديد من الدراسات الحالية تركز على كيفية تقنين استخدام المضادات الحيوية لتقليص فرص تكون مقاومة البكتيريا للمضادات وفقدان فعاليتها.

وشارك في البحث الدكتورة الصيدلانية سماح الشهري أستاذة مساعدة بجامعة الملك عبد العزيز، والصيدلانية سلوى العربي بأحد مستشفيات جامعة تافت، والدكتور الصيدلي ديفيد نيكس بجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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