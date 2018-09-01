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«التقاعد» تدعو منسوبيها لمرافقة أبنائهم في أول يوم دراسي

«التقاعد» تدعو منسوبيها لمرافقة أبنائهم في أول يوم دراسي
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تواصل – الرياض:

دعا محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد طلال النحاس منسوبي المؤسسة إلى مشاركة أبنائهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي، الساعات الأولى من يومهم الدراسي الأول الذي سينطلق الأحد القادم.

وأوضحت المؤسسة أن القرار يأتي تشجيعًا للأبناء في بداية مشوارهم الدراسي، وإلحاقًا بمبادرة وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وكان وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان قد أطلق مبادرة بالسماح لمنسوبي وزارته بمرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي خلال اليوم الدراسي الأول، على أن يكون الحضور للدوام في الساعة (9:30) صباحًا.

وفي السياق نفسه، أتاحت وزارة التعليم لمنسوبيها مرافقة أبنائهم المستجدين في الحضانات والصف الأول الابتدائي خلال الأسبوع الدراسي الأول، وذلك من خلال الحضور المتأخر أو الانصراف المبكر خلال اليوم نفسه بما لا يؤثر على سير العمل.

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