«التعليم» توضح سبب تأخر كتب المرحلة الثانوية «نظام المقررات»

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قال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، إنه بناءً على تقارير لجنة الاستعداد للعام الدراسي، فإن الكتب الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وكذلك للمرحلة الثانوية (النظام الفصلي)؛ قد وصلت إلى جميع المدارس. أما كتب المرحلة الثانوية (نظام المقررات) فتصل مع نهاية الأسبوع الأول.

وأوضح العصيمي -في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر- أن تأخير وصول كتب المرحلة الثانوية (نظام المقررات) إلى المدارس ناتج عن تأخر لجان تطوير المنهج في إعداد البروفة النهائية للمطابع، وبخاصة بعد إقرار التوسع في تطبيق نظام المقررات على الصف الأول الثانوي في جميع مدارس المملكة؛ ما استدعى مراجعة محتوى كثيرٍ من الكتب.

وأضاف: “التأخير في وصول الكتب للمرحلة الثانوية (نظام المقررات) لمدة أسبوع لا يعني تأثر العملية التعليمية؛ حيث تستعد المدارس في الأسبوع الأول لتطبيق خطة التهيئة والإرشاد للطلاب، ومنها اختيار الطلاب المقررات الدراسية ووضع الجداول النهائية”.

واختتم متحدث التعليم تغريدته، قائلًا: “في هذا السياق، ستعقد شركة تطوير للخدمات التعليمية خلال الأسبوعين القادمين معرضا مصغرًا ومؤتمرًا صحفيًّا تستعرض فيه ملامح تطوير المناهج من حيث المحتوى ومن حيث المواد الإثرائية المصاحبة للمنهج، وكذلك من حيث الشكل والإخراج”.