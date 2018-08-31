أمطار وغبار وحرارة مرتفعة.. تعرَّف على توقعات طقس اليوم

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) ورياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة) مع ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة على مدن (ينبع، أملج، الوجه، ضبا).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.