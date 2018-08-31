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واشنطن توقف تمويل «الأونروا».. والرئاسة الفلسطينية تعلق
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تواصل – وكالات:

أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة لن تموّل بعد اليوم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان إن “الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مزيدا من الأموال لهذه الوكالة المنحازة بشكل لا يمكن إصلاحه”، متهمةً الأونروا بأنها تزيد إلى ما لا نهاية وبصورة مضخّمة أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ، حسب قولها.

من جهتها، علقت الرئاسة الفلسطينة على هذا القرار، حيث قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) “اعتداء سافر” على الشعب الفلسطيني.

وقال أبو ردينة -بحسب رويترز- “هذه الإجراءات الأمريكية المتلاحقة اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وتحد لقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذا النوع من العقوبات لن يغير من الحقيقة شيء، لم يعد للإدارة الأمريكية أي دور في المنطقة وهي ليست جزءا من الحل”.

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