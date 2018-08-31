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الجيش اليمني يسحق الحوثيين ويحرر مديرية «الظاهر» في صعدة

الجيش اليمني يسحق الحوثيين ويحرر مديرية «الظاهر» في صعدة
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تواصل – وكالات:

حرر الجيش الوطني اليمني، مدعومًا بقوات التحالف العربي لدعم الشرعية، مديرية الظاهر بمحافظة صعدة بالكامل، بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي، بحسب سكاي نيوز عربية.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر مطلعة أن شقيق عبدالملك الحوثي، قُتل في غارة جوية على مزرعة بمديرية باجل بالحديدة.

وأضافت المصادر أن عبدالخالق الحوثي هو المطلوب رقم 6 على قائمة تحالف دعم الشرعية، ولقي مصرعه بعد رصده خلال الأيام الماضية.

وكان التحالف العربي قد أصدر قائمة ضمّت 40 اسمًا لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية.

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