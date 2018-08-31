«هيئة التقييس» تطرح وظائف إدارية وفنية في عدة تخصصات

تواصل – الرياض:

أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية وفنية لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدة تخصصات، بمسمى (إداري بناء قدرات، وفني دعم تقني، وأخصائي أول مطابقة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- إداري بناء قدرات:

– بكالوريوس في الإدارة ويفضل تخصص الموارد البشرية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته بمستوي عالي.

– اجتياز المقابلة الشخصية المطلوبة بمعدل لا يقل عن 75%.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة بمستوي عالي.

2- فني دعم تقني:

– بكالوريوس أو دبلوم حاسب آلي أو دبلوم شبكات.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز ما يتقرر من اختبارات تحريرية إن وجدت بمعدل لا يقل عن 75%.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

3- أخصائي أول مطابقة:

– ماجستير هندسة أو علوم

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز ما يتقرر من اختبارات تحريرية إن وجدت بمعدل لا يقل عن 75%.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

وأوضحت هيئة التقييس أن التقديم على الوظائف متاح الآن وينتهي بتاريخ 11/09/2018م، وذلك من خلال الرابط التالي (هنا).